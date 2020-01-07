В последние дни новогодних каникул на Кубани ожидается дождь и похолодание

Утром 7 января в низинных территориях края и около водоемов ожидается туман и восточный ветер 4-9 м/с, днем до 6-11 м/с. В течение дня температура воздуха на большей части Краснодарского края вряд ли поднимется выше +5 °С.

В Краснодаре и на побережье Черного моря вероятны осадки в виде дождя, ветер северо-восточный с порывами до 17-20 м/с. В районе Анапы и Геленджика температура воздуха днем поднимется до 7-12 °С.

8 и 9 января в большинстве районов Краснодарского края пройдут осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, а где-то и в виде снега. * января утром и днем в некоторых районах возможно налипание мокрого снега и гололед. Ночью температура воздуха ожидается от -4 до +1 °С, в восточных районах может опуститься до -8 °С.

На побережье Черного моря возможен дождь, также северо-восточный ветер 9-14 м/с с порывами до 20 м/с, а где-то и до 24 м/с. Ночью сохранятся слабые минусовые температуры, днем столбик термометра покажет до 5 °С.