Молодежная сборная России по хоккею проиграла канадцам в финале Чемпионата мира

Молодежная сборная России по хоккею выиграла Чемпионат мира.

В финальном матче были обыграны канадцы. Первый период закончился со счетом 0:0 в упорной борьбе. На 30-й минуте россияне открыли счет: голом отметился Александров с передач Замулы и Денисенко. Но канадцы практически сразу ответили голом Козенса на 31 минуте. Российская молодежка вышла вперед на 34 минуте. Гол забил Денисенко. Второй период остался за россиянами.

Третий гол сборной России на счету Сорокина, забившего с передачи Круглова. Но, как и в первом периоде канадцы силами Макмайкла сразу ответили, буквально на следующей минуте. А еще через три минуты сборная Канады оказалась в большинстве и воспользовалась этим: год на счету Барретта Хэйтона. Третий период оказался за канадцами. Матч мог перейти в овертайм, но шайба Экила Томаса принесла победу сборной Канады на 57 минуте матча.

Сборная России не выходила в финал с 2016 года. Тогда в овертайме мы проиграли финнам с аналогичным счетом 3:4.