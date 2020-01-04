В Адыгее исполнили мечту мальчика полетать на самолете и побывать в кабине истребителя

3 января глава республики Мурат Кумпилов исполнил желания трех детей из Адыгеи, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Они оставили свои пожелания на портале мечтайсомной.рф . 7-летний Артем Иванников хотел побывать в кабине самолета и полетать на нем, 13-летняя Юлия Суходолова мечтала получить в подарок ноутбук, 8-летний Артем Макеров — планшет.

Эти и другие пожелания детей со всей страны были написаны на открытках. Накануне Нового года ими украсили елки, установленные в Кремле. Глава республики Мурат Кумпилов 26 декабря 2019 года перед заседанием Госсовета РФ снял с «Елки желаний» все открытки от детей республики и пообещал исполнить каждую мечту. Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе главы Адыгеи, 3 января все их желания исполнили.

Артем Макеров из Майкопа получил в подарок планшет. Юлия Суходолова из Майкопа сейчас проходит лечение в другом городе, но уже знает, что дома ее ждет подарок — ноутбук. А Артем Иванников из Майкопского района смог почувствовать себя пилотом самолета. 31 декабря для мальчика организовали экскурсию в авиаполк, где он смог сесть в кресло пилота на тренажере истребителя. 3 января Артем вместе с родителями отправился в один из авиаклубов, где смог полетать на легкомоторном самолете.