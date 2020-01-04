В Адыгее исполнили мечту мальчика полетать на самолете и побывать в кабине истребителя
Адыгея присоединилась к благотворительной новогодней акции «Елка желаний», которая проходит второй год подряд в рамках проекта «Мечтай со мной»
3 января глава республики Мурат Кумпилов исполнил желания трех детей из Адыгеи, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Они оставили свои пожелания на портале мечтайсомной.рф. 7-летний Артем Иванников хотел побывать в кабине самолета и полетать на нем, 13-летняя Юлия Суходолова мечтала получить в подарок ноутбук, 8-летний Артем Макеров — планшет.
Эти и другие пожелания детей со всей страны были написаны на открытках. Накануне Нового года ими украсили елки, установленные в Кремле. Глава республики Мурат Кумпилов 26 декабря 2019 года перед заседанием Госсовета РФ снял с «Елки желаний» все открытки от детей республики и пообещал исполнить каждую мечту. Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе главы Адыгеи, 3 января все их желания исполнили.
Артем Макеров из Майкопа получил в подарок планшет. Юлия Суходолова из Майкопа сейчас проходит лечение в другом городе, но уже знает, что дома ее ждет подарок — ноутбук. А Артем Иванников из Майкопского района смог почувствовать себя пилотом самолета. 31 декабря для мальчика организовали экскурсию в авиаполк, где он смог сесть в кресло пилота на тренажере истребителя. 3 января Артем вместе с родителями отправился в один из авиаклубов, где смог полетать на легкомоторном самолете.
«Новый год для детей — особенный праздник, когда ребята ждут чудес и исполнения желаний. И мы обязательно их исполним. Так и должно быть! Особенно важно, чтобы сбывались мечты детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Все мы стремимся к одному — дать нашим детям как можно больше заботы, тепла, внимания. Участие в акции позволяет нам увеличивать число добрых дел. Дарить радость детям и в ответ получать их положительные эмоции — это самая большая награда», — заключил Мурат Кумпилов.
Читайте также
Новый порядок сдачи экзаменов и получения медицинской справки
Зимние советы для тех, кто (еще) не катается
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.