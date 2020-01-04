В горах Адыгеи подготовили новый полигон для скалолазов

В конце декабря скалолазы из Краснодара завершили работы по пробивке новых трасс в горах Адыгеи

Работы в течение года вела команда подготовщиков скалолазных маршрутов во главе с Михаилом Кравченко из Краснодара и Георгием Калихевичем из села Хамышки при поддержке комитета по развитию скального рельефа Федерации скалолазания РФ и любителей скалолазания.

В результате появились 24 новые трассы разной степени сложности, большинство из них — в районе реки Догуако. Высота скальника Догуако — до 35 метров. Здесь уже пробито 18 трасс высотой от 6 до 22 метров. В зависимости от рельефа категорийность сложности маршрута составляет от 5А до 8B.

Кроме того, в этом году созданы три трассы — в районе плато Лагонаки и еще три — в районе Гуамского ущелья, рассказал порталу Юга.ру Михаил Кравченко.

«В настоящее время трассы почищены от нестабильных камней, оснащены крючьями, классифицированы по сложности. Все новые трассы уже пройдены», — рассказал Кравченко.

По его словам, Догуако стало новым районом в России для скалолазов, где можно тренироваться и проводить соревнования по скалолазанию среди спортсменов республики и других регионов.

«Мы возрождаем старый и забытый район, он интересен тем, что скальник не такой высокий, как в Лагонаках. Здесь скалы разной экспозиции, всегда возможность найти тень, есть родники, удобный подъезд», — отметил Кравченко.

Для популяризации нового района в мае планируется провести на Догуако фестиваль. До этого будет пробито еще 20-25 трасс. После Догуакского фестиваля состоятся традиционные фестивали в Лагонаках и Гуамском ущелье, последний, самый крупный в Росси, проходит в августе в течение недели.