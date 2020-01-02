Нидерланды официально отказались от использования названия «Голландия»

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Нидерланды с 1 января 2020 года официально отказались называть себя Голландией

Власти страны посчитали, что название «Голландия» ассоциируется у туристов с наркотиками и Кварталом красных фонарей, поэтому решили изменить имидж государства. Теперь Нидерланды будут представлять себя как разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем, сообщает Lenta.ru. 

Исключительно официальное название будут использовать частные компании, посольства, министерства, школы и университеты. Также его планируется активно продвигать на предстоящих Олимпийских играх в Токио и международном песенном конкурсе «Евровидение». Реформа обошлась стране в 200 тысяч евро.

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