В России вступили в силу поправки по ОСАГО, внесенные в Правила дорожного движения

Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации. Согласно нововведениям, водители теперь могут предоставлять для проверки полис ОСАГО как в бумажном виде, так и в электронном, передают «РИА Новости». Ранее владельцев автомобилей обязывали возить с собой бумажную версию. В свою очередь полицейский имеет право проверить факт заключения договора страхования, запросив информацию в автоматизированной системе.

Как писали Юга.ру, в декабре премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в 2020 году меняются правила допуска потенциальных водителей к управлению транспортными средствами.