В 2019 году на Кубани сделали капремонт в 1 тыс. 193 домах

Краснодарский краевой фонд капитального ремонта отчитался о работе в 2019 году

В этом году фонд увеличил объем выполненных работ: в крае отремонтировали 1 тыс. 193 многоэтажки. Для сравнения: в 2018 году количество домов было почти в два раза меньше — 685.

В этом году фонд начал активно реализовывать план 2020 года, он законтрактован почти на 100%. В 2 домах работы выполнены — в Успенском и Лабинском районах, в 382 домах работы ведутся.

В пресс-службе Фонда капремонта 30 декабря напомнили, что краткосрочный план 2020 года составляет 871 многоквартирный дом на сумму 3,5 млрд рублей. Благодаря высокой собираемости в крае, удалось выделить средства на ремонтные работы в 1,5 раза больше, чем в прошлые годы. Это позволяет делать в некоторых домах комплексный ремонт.

Как ранее писали Юга.ру, за шесть лет работы Фонд капремонта отремонтировал в Краснодарском крае более 2,8 тыс. многоквартирных домов.