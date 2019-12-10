Краевой Фонд капитального ремонта отремонтировал 2800 домов за шесть лет

Фонд капитального ремонта за шесть лет работы отремонтировал более 2800 многоквартирных домов края по программе капремонта

В старых домах были обновлены крыши, инженерные коммуникации, фасады домов. Старое лифтовое оборудование заменили новым в соответствии с регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов». Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба НКО «Фонд капитального ремонта МКД».

За последние два года региональный оператор улучшил свои позиции в национальном рейтинге, поднявшись с 74-го на 38 место среди регионов РФ по исполнению программы.

Ремонты домов по краткосрочным планам 2018-2019 годов завершаются в конце декабря. В пресс-службе организации отметили, что с некоторыми объектами проблемы возникали по вине подрядчика. Сроки их сдачи изменялись, поэтому ряду подрядчиков выставлены штрафы.

Также Фонд капитального ремонта приступил к плану на 2020 год — запланирован ремонт 877 многоквартирных домов на сумму 3,5 млрд рублей. Объем финансирования этого плана вышел в 1,5 раза больше, чем в прошлые годы, благодаря высокой собираемости по взносам. Подрядные организации определяются согласно Постановлению Правительства РФ № 615. Подрядчики уже известны по 222 объектам из плана. В Успенском и Лабинском районах крыши двух домов по плану 2020 года уже отремонтированы более чем наполовину.