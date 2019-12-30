Космонавт Падалка рассказал, почему произошел застой в космической отрасли России
Космонавт, Герой России Геннадий Падалка 30 декабря в интервью рассказал о проблемах российской космической отрасли
Космонавт-рекордсмен Геннадий Падалка дал интервью РИА «Новости», в котором высказал свое мнение о нынешнем состоянии космической отрасли России.
Одной из основныхпроблем космонавт назвал технологическое отставание. По его мнению, за последние два десятилетия отрасль сильно сдала: российский сегмент МКС построен по технологиям 1980-х годов, а корабль «Союз» давно устарел, но продолжает проходить бесконечные модернизации.
«Период стагнации начался у нас еще в нулевых. Запустив на МКС два базовых модуля, вокруг которых партнеры смогли начать сборку своих сегментов, мы почему-то остановились в своем развитии. В кораблестроении идет бесконечная модернизация старого "Союза"», — констатировал Падалка.
Он добавил, что два модуля МКС — многофункциональный лабораторный модуль «Наука» и научно-энергетический модуль — должны были войти в состав российского сегмента станции в 2008-2009 годах, но до сих пор недостроены.
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«Мы до сих пор летаем на том, что досталось нам в наследство от Советского Союза, не создали ничего нового. Сейчас я говорю только о пилотируемой космонавтике. "Союзом" мы похвалиться не можем, это достижение поколения первопроходцев космоса. Наше поколение ничего подобного не создало. В остальном у нас идеи и мечты. Мы в режиме ожидания какого-то чуда, но чудес не будет», — сказал Падалка.
Второй важной причиной отставания отрасли космонавт назвал неэффективное и нецелевое использование бюджетных и коммерческих средств, третьей — нехватку квалифицированных специалистов: сейчас в отрасли существенный перекос в сторону управленцев, юристов, экономистов, финансистов. Он указал на то, что все руководители зарубежных космических агентств, как и в СССР, — профессионалы с инженерно-техническим образованием и представители научных сообществ.
При этом РИА «Новости» добавило, что по данным «Роскосмоса», завершение строительства российского сегмента МКС ожидается в 2023 году. Также в России разрабатывают новый пилотируемый корабль «Орел» для полетов к Луне. После интервью Падалки РИА привело слова его коллеги, рекордсмена по суммарному времени пребывания на МКС (737 суток) Героя России Олега Кононенко о том, что в космической отрасли России нет никакой стагнации и есть перспектива.
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Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что в корпорации проводится сокращение сотрудников, которые не имеют отношения к производственному потенциалу предприятий ракетно-космической отрасли, пишет RT.
Кто такой Геннадий Падалка
Геннадий Падалка родился 21 июня 1958 года в Краснодаре. В 1979 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков имени Комарова.
Первый полет совершил 13 августа 1998 года. В 2015 году Падалка стал рекордсменом по суммарной продолжительности пребывания в космосе: общая длительность его пребывания на околоземной орбите составила 878 дней.
В апреле 2017 года Падалка и еще около десяти человек покинули отряд космонавтов из-за внутренних проблем организации. После увольнения Падалка опубликовал открытое письмо с критикой главы Центра подготовки космонавтов Юрия Лончакова, обвинив его в дезертирстве и потребовав отставки. В октябре того же года Роскосмос уволил Лончакова, а его место занял Максим Харламов. В ноябре 2019 года Центр подготовки космонавтов возглавил летчик-испытатель Павел Власов.
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