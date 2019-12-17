Космонавт Падалка: главная проблема человечества — не изменение климата, а конфликты между людьми

Космонавт и герой России Геннадий Падалка 17 декабря рассказал, что считает основной угрозой для человечества

Об этом космонавт рассказал в Пекине во время презентации туристического потенциала России в рамках чемпионата Европы по футболу. Он отметил, что космонавтов, работающих в международных программах, после возвращения часто спрашивают о том, как изменилась Земля за время полета и какие катастрофы планетарного масштаба заметны на орбите. Падалка отметил, что «многие думают, что это может быть изменение климата, глобальное потепление или похолодание, а может быть, это экологические катастрофы, вызванные нашей техногенной деятельностью». Однако, по его словам, все космонавты и астронавты знают, что «это ни первое, ни второе».

«Основная проблема — это конфликты между людьми, между странами на Земле. Мы, летая там в космосе, работая в таких экстремальных условиях, плечом к плечу строя космические города в замкнутом пространстве, часто думаем, почему мы не всегда используем те же самые подходы здесь, на Земле», — сказал космонавт. Падалка поделился, что в этом смысле космос похож на туризм, потому что путешествия способствуют международному обмену культурой и поездкам в гости друг к другу, что в конечном счете «улучшает мир», сообщило РИА «Новости». Кто такой Геннадий Падалка Геннадий Падалка родился 21 июня 1958 года в Краснодаре. В 1979 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков имени Комарова. Первый полет совершил 13 августа 1998 года. В 2015 году Падалка стал рекордсменом по суммарной продолжительности пребывания в космосе: общая длительность его пребывания на околоземной орбите — 878 дней.