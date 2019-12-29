Более 150 военнослужащих осуществили восхождение на Эльбрус

Кабардино-Балкария

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Министерство обороны РФ провело специальные сборы в Кабардино-Балкарии

Министерство обороны РФ организовало специальные военные сборы на территории Кабардино-Балкарии.

Сборы касались специальной горнолыжной подготовки. В рамках мероприятия инструкторы по горной подготовке МО РФ изучали основные приемы передвижения на лыжах в различных условиях ландшафта по снегу и по ледяной поверхности. Также изучались способы подъема в гору и спуска (в том числе — скоростного) с нее, говорится в пресс-релизе Южного военного округа МО РФ. Сборы проходили на территории спортивного центра «Терскол», а завершающим этапом стало восхождение участников сборов в количестве более 150 человек на Эльбрус, самую высокую гору Европы. Напомним, высота горы составляет 5 642 метра над уровнем моря.

В мероприятии участвовали представители всех военных округов России, а также курсанты Военного института физической культуры.

Армия Оружие

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