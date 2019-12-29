Российские легкоатлеты обратились с открытым письмом к ВФЛА

Российские спортсмены Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков обратились с открытым письмом к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики.

Легкоатлеты задали несколько вопросов, которые касаются предоставления российским спортсменам статуса нейтральных спортсменов. Был задан вопрос, что было сделано ВФЛА в последние полтора месяца для возобновления процесса выдачи нейтральных статусов атлетам из России. Так, например, Ласицкене не сможет выступить на соревнованиях в Глазго, которые намечены на февраль 2020 года. Все из-за того, что российский глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин отстранен от занимаемой должности, что сделало невозможным выдачу российским спортсменам нейтрального статуса. Шляхтин, напомним, вмешался в расследование допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко. Это замедлило процесс восстановления членства российской федерации в организации World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций). Спортсмены задали вопрос, почему внеочередные выборы на пост главы ВФЛА назначены именно на конец февраля.

Всероссийская федерация легкой атлетики до сих пор не предоставила итоговый вариант плана по устранению антидопинговых нарушений в AIU (Athletics Integrity Unit), попросив отсрочку до 2 января. «Почему ответ не был предоставлен в срок? Зачем вы обманули прессу и всех нас, сообщив, что уже отправили ответ? Когда теперь вы планируете его отправить?» — задали вопрос спортсмены.