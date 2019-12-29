43-летний Емельяненко победил нокаутом 41-летнего Джексона в Японии

Федор Емельяненко выиграл свой первый бой прощального тура.

Российский боец перед завершением карьеры проведет три боя: в Японии, Европе и Москве. Первый из них, состоявшийся в японском городе Сайтама накануне, против Куинтона Джексона, россиянин выиграл нокаутом в первом раунде. Джексон ранее был чемпионом UFC в полутяжелом весе, одержав 38 побед при 14 поражениях. На двоих бойцам этого поединка в ринге было уже 95 лет.