В Адыгее «Ростелеком» завершил первый этап национальной программы «Цифровая экономика»

Этим компания завершила первый этап национальной программы «Цифровая экономика» в республике. В рамках госконтракта «Ростелеком» подключает образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, пожарные части и посты, судебные участки мировых судей и подразделения войск нацгвардии.

«Наши специалисты проложили более 33 км волоконно-оптического кабеля для первого этапа проекта. Из-за рельефа местности в республике 8 соцобъектов в 7 населенных пунктах подключили с помощью подвижной радиотелефонной связи. Социальную значимость этого проекта трудно переоценить. Быстрый интернет поможет повысить эффективность работы учреждений, а местные жители и организации получат доступ к различным онлайн-сервисам», — отметил Азамат Бжемухов, заместитель директора краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».