В Адыгее «Ростелеком» завершил первый этап национальной программы «Цифровая экономика»

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«Ростелеком» подключил к интернету 63 социальных объекта в 45 населенных пунктах Адыгеи

Этим компания завершила первый этап национальной программы «Цифровая экономика» в республике. В рамках госконтракта «Ростелеком» подключает образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, пожарные части и посты, судебные участки мировых судей и подразделения войск нацгвардии.

«Наши специалисты проложили более 33 км волоконно-оптического кабеля для первого этапа проекта. Из-за рельефа местности в республике 8 соцобъектов в 7 населенных пунктах подключили с помощью подвижной радиотелефонной связи. Социальную значимость этого проекта трудно переоценить. Быстрый интернет поможет повысить эффективность работы учреждений, а местные жители и организации получат доступ к различным онлайн-сервисам», — отметил Азамат Бжемухов, заместитель директора краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

Топ-менеджер южного «Ростелекома»:

«Надежная связь важна, поскольку роль интернета в системе судопроизводства все растет. С его помощью налажен информационный обмен между судебными участками и гражданами — участниками процессов, действует система SMS-оповещения о времени и месте проведения судов, через веб-модуль нашего делопроизводства каждый судебный участок республики размещает информацию о проведении заседаний, рассматриваются обращения граждан», — отметил начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Адыгеи Каплан Чесебиев.

Проект реализуется в три этапа и завершится в 2021 году. Всего «Ростелекомом» планирует подключить к интернету 239 соцобъектов в 148 населенных пунктах Адыгеи. Построенная инфраструктура позволит создать конкурентоспособную сеть передачи, обработки и хранения данных и автоматизировать основные социальные проекты. Обеспечение доступом в глобальную сеть социально значимых учреждений предусмотрено федеральным проектом «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

Интернет Ростелеком Технологии

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