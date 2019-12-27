Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Туапсинском районе

Краснодарский край

Распечатать

В Туапсинском районе 26 декабря произошла авария на встречке, есть пострадавшие

ДТП произошло в 13:10 на дороге село Шаумян — хутор Терзиян. По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем автомобиля Ford на закругленном участке выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «КамАЗ».

В результате аварии пострадали водитель легковушки и его 25-летний пассажир. Их госпитализировали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Еще одно ДТП недалеко от Черноморского побережья произошло 24 декабря. В Лазаревском районе Сочи грузовой автомобиль столкнулся с «Газелью» и врезался в забор дома. Три человека пострадали.

ДТП Туапсинский район

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Туапсинском районе
В Краснодаре на территории школы № 87 начали строить новый корпус
В Краснодаре 18-летний парень угнал машину и попал на ней в ДТП
В последние выходные года на Кубань придут ночные морозы
В Казахстане разбился пассажирский самолет, есть погибшие
На Кубани задержали троих лжеврачей, которые лечили пациентов матрасами

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале