Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Туапсинском районе

В Туапсинском районе 26 декабря произошла авария на встречке, есть пострадавшие

ДТП произошло в 13:10 на дороге село Шаумян — хутор Терзиян. По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем автомобиля Ford на закругленном участке выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «КамАЗ».

В результате аварии пострадали водитель легковушки и его 25-летний пассажир. Их госпитализировали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Еще одно ДТП недалеко от Черноморского побережья произошло 24 декабря. В Лазаревском районе Сочи грузовой автомобиль столкнулся с «Газелью» и врезался в забор дома. Три человека пострадали.