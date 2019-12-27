Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Туапсинском районе
В Туапсинском районе 26 декабря произошла авария на встречке, есть пострадавшие
ДТП произошло в 13:10 на дороге село Шаумян — хутор Терзиян. По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем автомобиля Ford на закругленном участке выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «КамАЗ».
В результате аварии пострадали водитель легковушки и его 25-летний пассажир. Их госпитализировали.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Еще одно ДТП недалеко от Черноморского побережья произошло 24 декабря. В Лазаревском районе Сочи грузовой автомобиль столкнулся с «Газелью» и врезался в забор дома. Три человека пострадали.
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