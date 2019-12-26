У мэра Краснодара появились два новых заместителя

Краснодарский край

Распечатать

Депутаты городской думы Краснодара 26 декабря одобрили назначение двух новых заместителей мэра Евгения Первышова

Должность вице-мэра, который будет курировать вопросы казачества и военнослужащих, занял Алексей Горбенко, который 21 декабря стал атаманом Екатеринодарского районного казачьего общества. Мэр Краснодара отметил, что у Горбенко есть все нужные для этой должности качества и четкое понимание дальнейшего развития казачьего общества.

Кто такой Алексей Горбенко

У Алексея Горбенко несколько высших образований: военное, авиационно-техническое, юридическое и социологическое (он кандидат социологических наук). С 1990 по 2019 служил в органах внутренних дел и войсках нацгвардии Краснодарского края, возглавлял краснодарский специальный отряд быстрого реагирования (СОБР). В последнее время руководил местным центром военно-патриотического воспитания «Патриот». 21 декабря на выборном сборе Екатеринодарского районного казачьего общества краснодарские казаки избрали его своим атаманом.

Вторым вице-мэром стал Валерий Карасев. С 2016 года он занимал должность управляющего делами администрации Краснодара, теперь к ней добавили статус заместителя главы города, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, 26 декабря произошло еще одно назначение в структуре власти Краснодарского края: в Ейске выбрали нового главу, им стал Виктор Ляхов.

Евгений Первышов Кадровые перестановки Казачество Краснодар

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре трамваи стояли почти два часа — учебный вагон заблокировал движение
У мэра Краснодара появились два новых заместителя
В России с 2020 года разрешат регистрировать автомобили в автосалонах
«Наш офис там просто разносят в щепки». Навальный рассказал об обыске в офисе ФБК
Мост поцелуев в Краснодаре пообещали отремонтировать в 2021 году
Электрички из Краснодарского края в Крым планируют запустить следующим летом

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале