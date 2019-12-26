У мэра Краснодара появились два новых заместителя

Должность вице-мэра, который будет курировать вопросы казачества и военнослужащих, занял Алексей Горбенко, который 21 декабря стал атаманом Екатеринодарского районного казачьего общества. Мэр Краснодара отметил, что у Горбенко есть все нужные для этой должности качества и четкое понимание дальнейшего развития казачьего общества.

Кто такой Алексей Горбенко

У Алексея Горбенко несколько высших образований: военное, авиационно-техническое, юридическое и социологическое (он кандидат социологических наук). С 1990 по 2019 служил в органах внутренних дел и войсках нацгвардии Краснодарского края, возглавлял краснодарский специальный отряд быстрого реагирования (СОБР). В последнее время руководил местным центром военно-патриотического воспитания «Патриот». 21 декабря на выборном сборе Екатеринодарского районного казачьего общества краснодарские казаки избрали его своим атаманом.