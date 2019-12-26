У мэра Краснодара появились два новых заместителя
Депутаты городской думы Краснодара 26 декабря одобрили назначение двух новых заместителей мэра Евгения Первышова
Должность вице-мэра, который будет курировать вопросы казачества и военнослужащих, занял Алексей Горбенко, который 21 декабря стал атаманом Екатеринодарского районного казачьего общества. Мэр Краснодара отметил, что у Горбенко есть все нужные для этой должности качества и четкое понимание дальнейшего развития казачьего общества.
Кто такой Алексей Горбенко
У Алексея Горбенко несколько высших образований: военное, авиационно-техническое, юридическое и социологическое (он кандидат социологических наук). С 1990 по 2019 служил в органах внутренних дел и войсках нацгвардии Краснодарского края, возглавлял краснодарский специальный отряд быстрого реагирования (СОБР). В последнее время руководил местным центром военно-патриотического воспитания «Патриот». 21 декабря на выборном сборе Екатеринодарского районного казачьего общества краснодарские казаки избрали его своим атаманом.
Вторым вице-мэром стал Валерий Карасев. С 2016 года он занимал должность управляющего делами администрации Краснодара, теперь к ней добавили статус заместителя главы города, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, 26 декабря произошло еще одно назначение в структуре власти Краснодарского края: в Ейске выбрали нового главу, им стал Виктор Ляхов.
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