Новым атаманом Екатеринодарского казачьего общества стал экс-командир краснодарского СОБРа

Избранный атаман принял торжественную присягу, дал клятву на Библии. Также, по казачьей традиции, нового атамана троекратно отхлестали нагайкой.

На пост атамана претендовали два кандидата: войсковой старшина Сергей Палагин и казачий полковник Алексей Горбенко. Оба они выступили со своей предвыборной программой, после состоялось голосование. Большинство казаков отдали свои голоса Горбенко. Он также займет должность заместителя главы города, сообщили в пресс-службе мэрии.

В выборном сборе участвовали более 400 казаков, городские чиновники и представители духовенства.

Горбенко сообщил, что посетил большинство казачьих обществ, чтобы поговорить с казаками и услышать о проблемах каждого из обществ.

«Среди приоритетных задач — развитие кубанского казачества и сохранение его единства, защита прав казаков и создание прочной экономической базы», — сказал атаман.

Он также выступил с идеей создать на территории города музей казачества — глава Краснодара Евгений Первышов эту инициативу поддержал. Мэр отметил, что обязательно сам передаст в него несколько экспонатов из личной коллекции.

На сборе также выбрали первого заместителя атамана общества — им стал Игорь Зубарев.

Как писали Юга.ру, до этого атаманом Екатеринодарского районного казачьего общества был Сергей Васин, который также работал первым вице-мэром. В июле Васин уволился с поста замглавы города, но остался работать в администрации советником мэра.

Кто такой Алексей Горбенко

Ранее Алексей Горбенко занимал должность командира Краснодарского специального отряда быстрого реагирования, имеет звание полковника полиции. Сегодня он руководит филиалом военного парка «Патриот». Участник боевых действий, имеет боевые награды.