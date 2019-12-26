В Ростовской области «Ростелеком» устранил цифровое неравенство на год раньше срока
«Ростелеком» досрочно и в полном объеме завершил проект «Устранение цифрового неравенства» (УЦН)
Бесплатный беспроводной доступ в интернет появился в 395 населенных пунктах области. Для этого специалисты национального цифрового провайдера установили точки доступа Wi-Fi и проложили более 4 тыс. км волоконно-оптических линий.
«Наша область — один из лидеров по цифровизации среди регионов РФ. Все 100% госуслуг доступны в цифровом виде, более 2,5 млн. человек зарегистрировано на портале “Госуслуги”. Проект УЦН — очередная серьезная инвестиция в повышение качества жизни в области. Мы нацелены на создание эффективного региона и планомерно развиваем инфраструктуру, в частности, в рамках программы “Цифровая экономика”», — прокомментировал министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.
Чтобы воспользоваться интернетом через точку доступа УЦН, пользователю нужно пройти аутентификацию с помощью СМС или через подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Каждая точка УЦН позволяет посещать более двух тысяч интернет-ресурсов, в том числе сайты региональных и муниципальных органов власти, на скорости 10 Мбит/с.
«В своем ежегодном инвестиционном послании губернатор озвучил ключевую мысль: запрос общества на новое качество жизни и более высокие темпы экономического роста. Все мы понимаем, что базовой потребностью современных людей являются именно технологии. Благодаря программе УЦН мы видим конкретные результаты — в небольшие населенные пункты региона пришел интернет. Построенная инфраструктура позволит подключать оптику к домохозяйствам и организациям», — добавил директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.
Проект УЦН в Ростовской области реализуется «Ростелекомом» совместно с региональным министерством информационных технологий и связи с 2015 года. С целью выравнивания возможностей жителей городов и сел точки коллективного доступа в интернет появились в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек.
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