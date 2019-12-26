Доктор Агапкин рассказал, как на людей повлияет солнечное затмение 26 декабря

Солнечное затмение началось 26 декабря в 8:17 и продолжалось три минуты . Это уникальное природное явление, которое в следующий раз случится только в 2038 году. В этот раз его смогли наблюдать жители Ближнего и Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии, а также Урала и юга Сибири.

По словам доктора Сергея Агапкина, медицинская статистика показывает, что солнечные затмения и другие природные явления не связаны с ухудшением здоровья людей.

«Метеозависимость в большей степени явление внушаемое, чем реальное. Голова может заболеть просто так, а не потому, что случилось солнечное затмение. Как и обострение хронических заболеваний», — рассказал Агапкин в интервью РИА ФАН.

Однако эффект внушения может сработать, если накануне солнечного затмения в СМИ расскажут о его негативном влиянии, добавил RT.