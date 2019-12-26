Доктор Агапкин рассказал, как на людей повлияет солнечное затмение 26 декабря
Доктор и телеведущий Сергей Агапкин объяснил, как отразится на самочувствии людей опасное солнечное затмение, которое произошло утром 26 декабря
Солнечное затмение началось 26 декабря в 8:17 и продолжалось три минуты . Это уникальное природное явление, которое в следующий раз случится только в 2038 году. В этот раз его смогли наблюдать жители Ближнего и Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии, а также Урала и юга Сибири.
По словам доктора Сергея Агапкина, медицинская статистика показывает, что солнечные затмения и другие природные явления не связаны с ухудшением здоровья людей.
«Метеозависимость в большей степени явление внушаемое, чем реальное. Голова может заболеть просто так, а не потому, что случилось солнечное затмение. Как и обострение хронических заболеваний», — рассказал Агапкин в интервью РИА ФАН.
Однако эффект внушения может сработать, если накануне солнечного затмения в СМИ расскажут о его негативном влиянии, добавил RT.
Как писали Юга.ру, в ночь с 16 на 17 июля кубанцы могли наблюдать частичное лунное затмение.
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