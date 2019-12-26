На Кубани четырехлетняя девочка попала под машину и погибла

ДТП произошло в 7:40 на 1-м км дороги станица Привольная — хутор Труд. По предварительным данным 67-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21124, не выбрал безопасную скорость движения и сбил четырехлетнюю девочку, которая переходила дорогу. В результате ДТП ребенок умер на месте.

В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что девочка была в сопровождении родителей, при переходе проезжей части она вырвала руку и сама пошла вперед. На одежде ребенка не было светоотражающих элементов.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Неделю назад Юга.ру сообщали о еще одном ДТП с несовершеннолетним пешеходом. 17 декабря в станице Динской водитель сбил на переходе 17-летнего подростка.