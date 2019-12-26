На Кубани создали госкомпанию для достройки проблемных домов

«Поэтому мы создаем акционерное общество со стопроцентной долей государства. Установим маржу на зарплату, на текущие налоги, а больше тут не до прибыли, не до зарабатывания. Здесь надо проблему обманутых дольщиков закрыть», — подчеркнул глава региона.

На совещании по итогам 2019 года губернатор Вениамин Кондратьев пояснил, что такое предприятие решено было создать, так как инвесторы, заходя на проблемные объекты, говорили, «что нужно не 5%, а 15% зарабатывать».

АО «Региональная строительная компания Краснодарского края» станет генпорядчиком по ряду объектов уже в следующем году, сообщил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Соответствующий список сейчас формируется.

В этом году, по данным краевой администрации, на Кубани ввели в эксплуатацию 43 долгостроя. В следующем году планируются завершить строительство еще свыше ста объектов.

Как писали Юга.ру, администрация края будет заниматься вопросами дольщиков совместно с Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства, который создали в октябре. С его помощью регион хочет привлекать средства из федерального фонда.

Кондратьев тогда заявил, что сегодня в фонд выделили 1 млрд рублей в качестве взноса. По его словам, это позволит привлечь из федерального бюджета дополнительно около 4 млрд рублей. Уже в следующем году власти планируют начать достраивать 11 проблемных жилых комплексов. Всего в реестре 64 проблемных жилых комплекса, которые нужно завершить.