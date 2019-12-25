Татьяна Голикова: «Некоторые регионы ужасно провели оптимизацию системы здравоохранения»

Краснодарский край, Вся Россия

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Вице-премьер России Татьяна Голикова 24 декабря высказалась о проведенной в стране программе по оптимизации здравоохранения

«Во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно… Качество и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия-1».

По словам вице-премьера, сложно сказать, чья это вина. «Я думаю, что виноваты все — и центр, и регионы. Но сейчас нужно думать о том, как эту ситуацию исправить». Она объяснила, что главы регионов, провалившие модернизацию, ушли в отставку, а на их место пришли другие.

Она напомнила, что после 10 января 2020 года все российские регионы должны представить свои программы по модернизации первичного звена здравоохранения. Эти программы должны будут ответить на «сложившийся сегодня вызов» отсутствия доступной и качественной медицинской помощи в малонаселенных пунктах и селах.

Как писали Юга.ру, в Адыгее до конца 2019 года разработают региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения, а губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев еще в 2015 году поручил разработать такую же стратегию в регионе. Но через два года он пожаловался министру здравоохранения России, что для развития медицины краю не хватает финансирования.

Здравоохранение Медицина

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