В Адыгее началась полная инвентаризация первичной медпомощи
В Адыгее до конца года разработают региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения
Для этого сейчас проводится полная инвентаризация этого направления медицины, сообщил порталу Юга.ру первый замминистра здравоохранения Адыгеи Максим Коробко. По его словам, программа предусматривает строительство и реконструкцию поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, приобретение нового оборудования, в целом изменение структуры работы поликлиник, увеличение зарплаты медперсоналу первичного звена.
«В связи с этим изучаются все направления работы: от потребностей в кадрах до ремонта или переоборудования зданий учреждений первичного звена. На основе этих данных будет сформирована программа модернизации», — отметил Максим Коробко.
Одновременно продолжается внедрение новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Это приводит к упрощению документооборота, созданию комфортных условий для пациентов. Очередность в поликлиниках удалось снизить в 3,5 раза, упрощена процедура записи на прием к врачу — за восемь месяцев дистанционно обратились в регистратуру 21% пациентов.
«Накануне на заседании Госсовета РФ президент страны определил перед нами четкие ориентиры и понятные задачи — результаты преобразований, которые происходят в рамках нацпроектов, должны ощущать на себе жители республики. То есть все звенья отрасли, все этапы предоставления медицинской помощи в регионе, от первичной до высокотехнологичной, должны полностью обеспечивать интересы и потребности жителей республики. И мы работаем в этом направлении», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
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