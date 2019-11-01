В Адыгее началась полная инвентаризация первичной медпомощи

Для этого сейчас проводится полная инвентаризация этого направления медицины, сообщил порталу Юга.ру первый замминистра здравоохранения Адыгеи Максим Коробко. По его словам, программа предусматривает строительство и реконструкцию поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, приобретение нового оборудования, в целом изменение структуры работы поликлиник, увеличение зарплаты медперсоналу первичного звена.

«В связи с этим изучаются все направления работы: от потребностей в кадрах до ремонта или переоборудования зданий учреждений первичного звена. На основе этих данных будет сформирована программа модернизации», — отметил Максим Коробко.

Одновременно продолжается внедрение новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Это приводит к упрощению документооборота, созданию комфортных условий для пациентов. Очередность в поликлиниках удалось снизить в 3,5 раза, упрощена процедура записи на прием к врачу — за восемь месяцев дистанционно обратились в регистратуру 21% пациентов.

«Накануне на заседании Госсовета РФ президент страны определил перед нами четкие ориентиры и понятные задачи — результаты преобразований, которые происходят в рамках нацпроектов, должны ощущать на себе жители республики. То есть все звенья отрасли, все этапы предоставления медицинской помощи в регионе, от первичной до высокотехнологичной, должны полностью обеспечивать интересы и потребности жителей республики. И мы работаем в этом направлении», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.