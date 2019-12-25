Горные курорты Адыгеи в новогодние праздники посетят около 100 тыс. туристов

В праздничные выходные января 2020 года в горах Адыгеи ожидают около 100 тыс. отдыхающих

«На новогодние праздники много заказов на места размещения у источников термальных вод, корпоративный и активный отдых», — рассказали 24 декабря порталу Юга.ру в комитете Адыгеи по туризму и курортам.

Туристические компании отметили спрос на отдых и раннее бронирование номеров на курортах Адыгеи на время зимних каникул.

По данным ведомства, 2019 год завершится с приростом турпотока на 2-4 %, до 460-470 тыс. человек. Всего за последние восемь лет он вырос в два раза.

Ранее Юга.ру писали о том, что в районе плато Лагонаки до начала 2020 года или в январе собираются открыть новый маршрут для туристов — катание на собачьих упряжках.