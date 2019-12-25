Горные курорты Адыгеи в новогодние праздники посетят около 100 тыс. туристов
В праздничные выходные января 2020 года в горах Адыгеи ожидают около 100 тыс. отдыхающих
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«На новогодние праздники много заказов на места размещения у источников термальных вод, корпоративный и активный отдых», — рассказали 24 декабря порталу Юга.ру в комитете Адыгеи по туризму и курортам.
По данным ведомства, 2019 год завершится с приростом турпотока на 2-4 %, до 460-470 тыс. человек. Всего за последние восемь лет он вырос в два раза.
Ранее Юга.ру писали о том, что в районе плато Лагонаки до начала 2020 года или в январе собираются открыть новый маршрут для туристов — катание на собачьих упряжках.
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