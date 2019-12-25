В Майкопе открыли новую дорогу с кольцевым движением

В Майкопе в микрорайоне Черемушки 24 декабря открыли движение по новому кольцевому участку дороги

Дорожное кольцо появилось на пересечении улиц Пионерской и Юннатов, работы завершили на два месяца раньше срока. На подъездах к кольцу обновили асфальт, установили освещение, нанесли разметку и обустроили тротуары. На все это потратили 9,9 млн рублей в рамках нацпроекта «Безопасные дороги».

Еще один подобный участок — на пересечении улиц Горького и Пролетарской — строители обещают сдать в начале 2020 года. Стоимость проекта обошлась в 65 млн рублей, на благоустройство прилегающей территории потратят 18 млн рублей.

Всего в этом году на модернизацию дорожной инфраструктуры столицы Адыгеи направили более 204 млн рублей. В перечень объектов, которые привели в порядок, вошли наиболее проблемные участки, а также дороги с интенсивным движением, сообщили в пресс-службе администрации республики.

Ранее Юга.ру сообщали, что в Адыгее начали строить вторую очередь дороги в обход Майкопа.