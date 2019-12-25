В Майкопе открыли новую дорогу с кольцевым движением

Адыгея

Распечатать

В Майкопе в микрорайоне Черемушки 24 декабря открыли движение по новому кольцевому участку дороги

Дорожное кольцо появилось на пересечении улиц Пионерской и Юннатов, работы завершили на два месяца раньше срока. На подъездах к кольцу обновили асфальт, установили освещение, нанесли разметку и обустроили тротуары. На все это потратили 9,9 млн рублей в рамках нацпроекта «Безопасные дороги».

Еще один подобный участок — на пересечении улиц Горького и Пролетарской — строители обещают сдать в начале 2020 года. Стоимость проекта обошлась в 65 млн рублей, на благоустройство прилегающей территории потратят 18 млн рублей.

Всего в этом году на модернизацию дорожной инфраструктуры столицы Адыгеи направили более 204 млн рублей. В перечень объектов, которые привели в порядок, вошли наиболее проблемные участки, а также дороги с интенсивным движением, сообщили в пресс-службе администрации республики.

Ранее Юга.ру сообщали, что в Адыгее начали строить вторую очередь дороги в обход Майкопа.

Благоустройство Дороги Майкоп Майкопский район

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Девочку из Ингушетии, которой ампутировали руку после избиений тети, выписали из больницы
Татьяна Голикова: «Некоторые регионы ужасно провели оптимизацию системы здравоохранения»
В ряде регионов России запустят пилотный проект по лекарственному страхованию
Синоптики прогнозируют похолодание и пасмурную погоду на Кубани
Горные курорты Адыгеи в новогодние праздники посетят около 100 тыс. туристов
Ростуризм разработает семь новых маршрутов поездов через Крымский мост

Лента новостей

Статьи

Как торговые центры и магазины Краснодара будут работать в новогодние праздники

Статьи

Еда на высоте

Гастрономический гид по заведениям курорта «Роза Хутор»

Статьи Партнерский

Новый год без пробок и очередей

Собираем праздничный стол со «СберМаркетом»

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале