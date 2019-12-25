Краснодарское отделение Сбербанка возглавила Татьяна Сергиенко

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24 декабря Татьяна Сергиенко назначена на должность управляющего Краснодарским отделением Сбербанка

Татьяна Сергиенко присоединилась к команде Сбербанка в 1994 году: работала экономистом по кредитованию Ленинградского отделения (Краснодарский край) и прошла путь до заместителя управляющего розничным бизнесом.

С мая 2019 года Сергиенко исполняла обязанности управляющего Краснодарским отделением Сбербанка.

Татьяна Сергиенко — лидер пилотных проектов в торговом эквайринге «Продажа квартир у застройщика» и «Плати QR», которые успешно тиражированы на систему Сбербанка. В Краснодарском крае развиваются проекты по оплате проезда в транспорте банковскими картами.

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Сергиенко награждена знаком «Отличник Сбербанка» и медалью «За заслуги». Имеет два высших экономических образования. В 2016 году завершила обучение по программе «Сбербанк 500», а в 2018-м — окончила London Business School.

«Татьяна Сергиенко обладает колоссальным опытом в сфере розничного и корпоративного бизнеса. Я регулярно получаю положительные оценки ее работы от региональной администрации и крупнейших компаний. В новой должности перед ней стоят задачи по расширению рынка и формированию дополнительных направлений сотрудничества с правительством края. Желаю успехов!» — поздравил коллегу председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.

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