Краснодарское отделение Сбербанка возглавила Татьяна Сергиенко

Татьяна Сергиенко присоединилась к команде Сбербанка в 1994 году: работала экономистом по кредитованию Ленинградского отделения (Краснодарский край) и прошла путь до заместителя управляющего розничным бизнесом.

С мая 2019 года Сергиенко исполняла обязанности управляющего Краснодарским отделением Сбербанка.

Татьяна Сергиенко — лидер пилотных проектов в торговом эквайринге «Продажа квартир у застройщика» и «Плати QR», которые успешно тиражированы на систему Сбербанка. В Краснодарском крае развиваются проекты по оплате проезда в транспорте банковскими картами.