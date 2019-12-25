Краснодарское отделение Сбербанка возглавила Татьяна Сергиенко
24 декабря Татьяна Сергиенко назначена на должность управляющего Краснодарским отделением Сбербанка
Татьяна Сергиенко присоединилась к команде Сбербанка в 1994 году: работала экономистом по кредитованию Ленинградского отделения (Краснодарский край) и прошла путь до заместителя управляющего розничным бизнесом.
С мая 2019 года Сергиенко исполняла обязанности управляющего Краснодарским отделением Сбербанка.
Татьяна Сергиенко — лидер пилотных проектов в торговом эквайринге «Продажа квартир у застройщика» и «Плати QR», которые успешно тиражированы на систему Сбербанка. В Краснодарском крае развиваются проекты по оплате проезда в транспорте банковскими картами.
Как эскроу-счета меняют рынок долевого строительства:
Сергиенко награждена знаком «Отличник Сбербанка» и медалью «За заслуги». Имеет два высших экономических образования. В 2016 году завершила обучение по программе «Сбербанк 500», а в 2018-м — окончила London Business School.
«Татьяна Сергиенко обладает колоссальным опытом в сфере розничного и корпоративного бизнеса. Я регулярно получаю положительные оценки ее работы от региональной администрации и крупнейших компаний. В новой должности перед ней стоят задачи по расширению рынка и формированию дополнительных направлений сотрудничества с правительством края. Желаю успехов!» — поздравил коллегу председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.