Новые трехсекционные трамваи вышли на маршрут в Краснодаре. Фото и видео

В Краснодаре 24 декабря новые трехсекционные вагоны вышли на трамвайные маршруты № 4 и 8

Это трамваи лимитированной серии, их изготовили специально для Краснодара на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области. Всего в 2019 году город получит четыре таких трамвая: три уже привезли, еще один доставят до Нового года. Презентацию новых трамваев 24 декабря в Восточном депо провел официальный представитель завода-изготовителя Михаил Бурцев. Он рассказал о технических характеристиках и системах безопасности вагонов.

Новые трамваи состоят из трех сообщающихся частей с шестью дверями. Максимальная вместимость вагонов — 303 человека, сидячих мест — 48. Все трамваи оснащены кондиционерами, функцией «тепловая завеса» в дверях, системой Wi-Fi и USB-разъемами, мультимедийными системами, которые будут сообщать пассажирам информацию о маршруте и остановках. У каждой двери трамвая расположена кнопка адресного открытия [позволяет пассажирам самостоятельно открывать двери на остановках по мере необходимости — Юга.ру]. В салоне установлены 12 камер видеонаблюдения, информация с которых напрямую поступает в диспетчерской центр. Все трамваи адаптированы для маломобильных граждан: в них предусмотрены два места для инвалидных колясок и специальная откидная рампа.