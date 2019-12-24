Новые трехсекционные трамваи вышли на маршрут в Краснодаре. Фото и видео

Краснодарский край

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В Краснодаре 24 декабря новые трехсекционные вагоны вышли на трамвайные маршруты № 4 и 8

Это трамваи лимитированной серии, их изготовили специально для Краснодара на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области. Всего в 2019 году город получит четыре таких трамвая: три уже привезли, еще один доставят до Нового года.

Презентацию новых трамваев 24 декабря в Восточном депо провел официальный представитель завода-изготовителя Михаил Бурцев. Он рассказал о технических характеристиках и системах безопасности вагонов.

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Новые трамваи состоят из трех сообщающихся частей с шестью дверями. Максимальная вместимость вагонов — 303 человека, сидячих мест — 48.

Все трамваи оснащены кондиционерами, функцией «тепловая завеса» в дверях, системой Wi-Fi и USB-разъемами, мультимедийными системами, которые будут сообщать пассажирам информацию о маршруте и остановках. У каждой двери трамвая расположена кнопка адресного открытия [позволяет пассажирам самостоятельно открывать двери на остановках по мере необходимости — Юга.ру]. В салоне установлены 12 камер видеонаблюдения, информация с которых напрямую поступает в диспетчерской центр.

Все трамваи адаптированы для маломобильных граждан: в них предусмотрены два места для инвалидных колясок и специальная откидная рампа.

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Трехсекционные трамваи отправились по маршрутам № 4 (микрорайон Комсомольский — улица Индустриальная) и № 8 (Хладокомбинат — улица Солнечная). Время оборотного рейса на обоих маршрутах — примерно два часа, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, что в 2019 году в Краснодаре началось обновление транспортного парка. В феврале город получил 1 млрд рублей на покупку 33 новых трамвайных вагонов. Первый вагон с Усть-Катавского завода отправили в Краснодар в середине июля. Всего из краевой казны в течение трех лет планируют выделить 3 млрд рублей на обновление парка трамваев. За это время хотят купить более 100 низкопольных вагонов.

Кроме того, в этом году для Краснодара соберут 12 новых троллейбусов с кондиционерами и автономным ходом. Первый троллейбус пришел 8 сентября, все остальные машины доставили в краевой центр к середине ноября.

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай Транспорт

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