BadComedian встретился с режиссером Сариком Андреасяном, которого раньше жестко критиковал
Режиссер Сарик Адреасян опубликовал 23 декабря трехчасовое интервью с видеоблогерами Евгением Баженовым (BadComedian) и Ануаром Телегеновым (Жубан)
В ролике, выложенном на YouTube-канале «Сарик Live» собравшиеся обсудили настоящее и будущее российского кинематографа, деятельность министерства культуры и Фонда кино.
Блогера и режиссера связывает давний конфликт — BadComedian неоднократно снимал обзоры на фильмы компании Enjoy Movies, принадлежащей братьям Сарику и Гевонду Адреасянам. Многие из этих обзоров были заблокированы YouTube из-за жалоб кинокомпании.
В описании к видеоинтервью Адреасян написал, что «мы заканчиваем этот сериал на позитивной ноте. Я, Badcomedian, Жубан пример того, что все мы можем говорить друг с другом, понимать друг друга и принимать позиции друг друга». Режиссер поблагодарил блогеров за встречу и признался, что благодаря критике Баженова стал лучше как человек и профессионал.
Адреасян рассказал, что на протяжении восьми лет журналисты постоянно спрашивают его об отношении к деятельности BadComedian: «Восемь лет это почти что единственный вопрос, который мне всегда задают».
Сам Баженов рассказал, что считает своей заслугой то, что он обратил внимание россиян на деятельность Министерства культуры и Фонда кино, которые выделяют деньги на низкосортные картины.
При этом в конце интервью режиссер предложил дать блогерам денег, чтобы они сняли свой собственный фильм. Баженов отказался, заявив, что они не планируют связывать свою деятельность непосредственно с кинобизнесом.
«Я — гиена, поедающая труп российского кино», — пошутил BadComedian.
Как писали Юга.ру, в этом году BadComedian чуть не закрыл свой YouTube-канал из-за иска на 1 млн рублей, который предъявила блогеру российская кинокомпания Kinodanz за обзор фильма «За гранью реальности».
Тогда Сарик Андреасян встал на защиту блогера. Он опубликовал видео в поддержку Баженова в своем инстаграм-аккаунте.
«Возможно, это странно от меня, но я считаю, что этот парень талантлив, и то, что он делает, — это тоже творчество», — сказал Андреасян. Также режиссер призвал своих коллег научиться самоиронии и снимать качественные фильмы.
Сарик Андреасян — режиссер фильмов «Беременный» (рейтинг 2,52 на сайте «Кинопоиск»), «Тот еще Карлосон!» (рейтинг 2,62), «Что творят жучины!» (3,33), «Защитники» (3) и других кинокартин, имеющих низкие зрительские рейтинги.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.