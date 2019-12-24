BadComedian встретился с режиссером Сариком Андреасяном, которого раньше жестко критиковал

В ролике, выложенном на YouTube-канале «Сарик Live» собравшиеся обсудили настоящее и будущее российского кинематографа, деятельность министерства культуры и Фонда кино.

Блогера и режиссера связывает давний конфликт — BadComedian неоднократно снимал обзоры на фильмы компании Enjoy Movies, принадлежащей братьям Сарику и Гевонду Адреасянам. Многие из этих обзоров были заблокированы YouTube из-за жалоб кинокомпании.

В описании к видеоинтервью Адреасян написал, что «мы заканчиваем этот сериал на позитивной ноте. Я, Badcomedian, Жубан пример того, что все мы можем говорить друг с другом, понимать друг друга и принимать позиции друг друга». Режиссер поблагодарил блогеров за встречу и признался, что благодаря критике Баженова стал лучше как человек и профессионал.

Адреасян рассказал, что на протяжении восьми лет журналисты постоянно спрашивают его об отношении к деятельности BadComedian: «Восемь лет это почти что единственный вопрос, который мне всегда задают».

Сам Баженов рассказал, что считает своей заслугой то, что он обратил внимание россиян на деятельность Министерства культуры и Фонда кино, которые выделяют деньги на низкосортные картины.

При этом в конце интервью режиссер предложил дать блогерам денег, чтобы они сняли свой собственный фильм. Баженов отказался, заявив, что они не планируют связывать свою деятельность непосредственно с кинобизнесом.

«Я — гиена, поедающая труп российского кино», — пошутил BadComedian.