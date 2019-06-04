Блогер BadComedian может закрыть свой YouTube-канал из-за иска кинокомпании Kinodanz

Российский видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, на своем YouTube-канале год назад выложил видеообзор с критикой к фильму кинокомпании Kinodanz «За гранью реальности».

3 июня блогер выложил новое видео, в котором рассказал о судебном иске от кинокомпании на 1 млн рублей. По его словам, судебный процесс длится уже полгода, пишет RT.

«Кинокомпания заявляет, что несмотря на то, что в законе не установлены объемы цитирования, я своим обзором умудрился их нарушить. Ведь, например, когда пишут диссертации, то можно цитировать от 45% до 15%», — возмутился BadComedian.