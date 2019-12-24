«Этим самым разрушается институт семьи». Кадыров выступил против закона о домашнем насилии

Во время ежегодной пресс-конференции в эфире ЧГТРК «Грозный» Рамзан Кадыров ответил на вопросы жителей республики, представителей федеральных и региональных СМИ, а также на звонки телезрителей.

«Это серьезная проблема. И в России есть попытки принять закон о домашнем насилии. Этим самым разрушается институт семьи. То же самое происходит в Европе. Там нет понимания обычаев, традиций, института семьи. Поэтому они потихоньку становятся тем, кем они сейчас являются, выходят замуж за собак, покойников, женятся не знаю на ком», — ответил глава Чеченской республики на вопрос об участившихся случаях изъятия детей у родителей в Европе.

По его словам, иногда вина за изъятие ребенка из семьи лежит на самих родителях.

«Разведенная женщина вместе с детьми уезжает за рубеж, там выходит замуж и ей уже не до детей», — объяснил Кадыров.

Юга.ру писали, что 19 декабря свое мнение о вызвавшем большой общественный резонанс законопроекте высказал российский лидер Владимир Путин. Президент сказал, что он против насилия, но сомневается, нужен ли в России подобный закон. Свое отношение к законопроекту Путин называл «смешанным».