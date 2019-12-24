DANYCOM.Mobile дарит абонентам 200 200 гигабайт накануне Нового года

Партнерский Вся Россия

Распечатать

Виртуальный мобильный оператор DANYCOM.Mobile дарит пользователям 200 200 Гб общего интернет-трафика накануне 2020 года

Каждый абонент DANYCOM.Mobile, активировавший бонусный пакет, получит дополнительно по 512 Мб к своему текущему пакету. Акция актуальная для всех тарифов оператора.

Для получения бонусного трафика нужно позвонить по номеру 1001. Выбрав кнопку «1», перейти в «Голосовой помощник». После информации о тарифе и остатках пакетов набрать цифру «4» в основном меню «Голосового помощника». Бонус будет начислен в течение 5 минут, об этом абонент получит SMS-уведомление.

Читайте также:

«Чтобы Новый год прошел на все сто, надо хорошо подготовиться. Мы решили помочь нашим абонентам, подарив дополнительный пакет интернет-трафика. Активированные мегабайты помогут серфить в интернете в поисках подарков для близких или в выборе лучшего места для встречи 2020 года», — отметил директор по развитию и управлению продуктами ГК DANYCOM Петр Кушиков.

Активированный бонусный пакет интернет-трафика действует до окончания текущего расчетного периода по тарифу абонента. Один номер может активировать только один бонусный пакет. Полные условия новогодней акции «200 200 Гб» доступны по ссылке.

DANYCOM Акции Интернет Мобильная связь

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В 2020 году в России масштабно изменятся правила экзамена на водительские права — «Ъ»
Жители трех городов Кубани из-за аварии на водопроводе остались без воды. Что делать, если вы в их числе?
В Адыгее назвали победителей конкурса новогодней игрушки в этностиле
В Краснодаре на две недели ограничат движение на улицах 1-го мая и Черкасской
В России прошли первые учения по суверенному рунету
Турция, Сочи, Крым. «Яндекс» рассказал, куда поедут на Новый год краснодарцы

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале