DANYCOM.Mobile дарит абонентам 200 200 гигабайт накануне Нового года
Виртуальный мобильный оператор DANYCOM.Mobile дарит пользователям 200 200 Гб общего интернет-трафика накануне 2020 года
Каждый абонент DANYCOM.Mobile, активировавший бонусный пакет, получит дополнительно по 512 Мб к своему текущему пакету. Акция актуальная для всех тарифов оператора.
Для получения бонусного трафика нужно позвонить по номеру 1001. Выбрав кнопку «1», перейти в «Голосовой помощник». После информации о тарифе и остатках пакетов набрать цифру «4» в основном меню «Голосового помощника». Бонус будет начислен в течение 5 минут, об этом абонент получит SMS-уведомление.
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«Чтобы Новый год прошел на все сто, надо хорошо подготовиться. Мы решили помочь нашим абонентам, подарив дополнительный пакет интернет-трафика. Активированные мегабайты помогут серфить в интернете в поисках подарков для близких или в выборе лучшего места для встречи 2020 года», — отметил директор по развитию и управлению продуктами ГК DANYCOM Петр Кушиков.
Активированный бонусный пакет интернет-трафика действует до окончания текущего расчетного периода по тарифу абонента. Один номер может активировать только один бонусный пакет. Полные условия новогодней акции «200 200 Гб» доступны по ссылке.
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