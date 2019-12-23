На Кубани за многочисленные нарушения в работе уволили главу поселения
Главу Передовского сельского поселения Отрадненского района отправили в отставку из-за серьезных нарушений
Недочеты в работе чиновницы выявили в ходе прокурорской проверки. Выяснилось, что глава поселения допустила многочисленные нарушения федерального законодательства в сфере водоснабжения, землепользования, организации защиты населения от ЧС, а также неэффективно использовала бюджетные средства.
Результаты проверки направили в сельсовет. Депутаты совета приняли решения о досрочном прекращении полномочий главы поселения, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Передовское сельское поселение Кубани объединяет станицу Передовая, хутор Байбарис и хутор Ильич. Галина Яковенко возглавляла муниципалитет с сентября 2016 года.
Как писали Юга.ру, в июне на территории Передовского вводился режим ЧС из-за сильного паводка, вызванного ливнями. Вышедшая из берегов река Аргош подтопила жилые дома и дворы.
Читайте также
Мнения ПартнерскийИнструменты, которые мы заслужили
Какая еще господдержка может пригодиться российскому малому бизнесу
Статьи ПартнерскийКак работает краевой фонд микрофинансирования
1,1 млрд рублей на 500 заемщиков в 2019 году
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.