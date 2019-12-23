На Кубани за многочисленные нарушения в работе уволили главу поселения

Недочеты в работе чиновницы выявили в ходе прокурорской проверки. Выяснилось, что глава поселения допустила многочисленные нарушения федерального законодательства в сфере водоснабжения, землепользования, организации защиты населения от ЧС, а также неэффективно использовала бюджетные средства.

Результаты проверки направили в сельсовет. Депутаты совета приняли решения о досрочном прекращении полномочий главы поселения, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Передовское сельское поселение Кубани объединяет станицу Передовая, хутор Байбарис и хутор Ильич. Галина Яковенко возглавляла муниципалитет с сентября 2016 года.

Как писали Юга.ру, в июне на территории Передовского вводился режим ЧС из-за сильного паводка, вызванного ливнями. Вышедшая из берегов река Аргош подтопила жилые дома и дворы.