Вышедшая из берега река подтопила дворы и огороды в Отрадненском районе Кубани

View this post on Instagram

Передовая. Сегодня. Последствия стихии. Видео из WhatsApp-сообщества "Станичники ст.Передовая" и разных авторов. ⠀ Часть 3 ⠀ #ОтраднаяСегодня #OtradnayaToday #отрадненскийрайон #станицапередовая ⠀ Для телеканалов и интернет-пабликов: При перепосте материалов ОТРАДНАЯ СЕГОДНЯ ссылка на источник обязательна!