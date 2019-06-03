Вышедшая из берега река подтопила дворы и огороды в Отрадненском районе Кубани
В Отрадненском районе Кубани из-за непогоды 3 июня произошло подтопление территорий в Передовском сельском поселении
В Передовском прошел ливень с градом. Из-за этого поднялся уровень воды в Аргош.
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«Подтоплены четыре придворовые территории и 15 огородов, в дома вода не заходила. Повреждена кровля в двух домовладениях на улицах Колхозной и Мичурина (из-за ветхости)», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В ликвидации последствий задействованы 25 человек и 6 единиц техники. В ведомстве отмечают, что вода уже ушла с территорий. На месте работает оперативный штаб.
В МЧС напомнили, что в крае действует экстренное предупреждение по подъему уровня воды в реках. Оно продлится до конца суток 4 июня.
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Передовая. Сегодня. Последствия стихии. Видео из WhatsApp-сообщества "Станичники ст.Передовая" и разных авторов. ⠀ Часть 3 ⠀ #ОтраднаяСегодня #OtradnayaToday #отрадненскийрайон #станицапередовая ⠀ Для телеканалов и интернет-пабликов: При перепосте материалов ОТРАДНАЯ СЕГОДНЯ ссылка на источник обязательна!
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Вышедшая из берегов река затопила станицу Передовую Отрадненского района! . Водяной ад наблюдался сегодня днем в станице Передовая Отрадненского района. Сегодня там прошёл ливень, и местная речка Аргош поднялась сразу на 3 метра. Вода затопила улицы и огороды. . Местные жители пришли в шок от такого водяного апокалипсиса. Вода мощным потоком грязи распахивала ворота и калитки дворов, стремительно уничтожая всё на пути. . Стихия бушевала несколько часов, но потом дождь перестал, вода в речке спала. . Жители считают ущерб. Пока известно о 4 подтопленных дворах, 15 огородах и повреждении двух сараев. . Данную станицу топит уже не первый раз, вот такое кубанское лето.. ___________________________________________ Загружайте ваши фото и видео материалы с хештегом #чпновокубанск @chp_novokubansk или в direct �� Подписывайтесь на наш телеграм канал и группы в соцсетях: Телеграм ↗️ t.me/chp_novokubansk Одноклассники ��️ ok.ru/chpnovokubansk В контакте ��️ vk.com/chpnovokubansk #новокубанск #новокубанскийрайон #краснодарскийкрай #Краснодар #РФ #россия #russia #армавир #Москва #лето #лето2019 #наводнение #передовая #отрадная #отрадненскийрайон
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