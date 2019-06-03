Вышедшая из берега река подтопила дворы и огороды в Отрадненском районе Кубани

В Передовском прошел ливень с градом. Из-за этого поднялся уровень воды в Аргош.

«Подтоплены четыре придворовые территории и 15 огородов, в дома вода не заходила. Повреждена кровля в двух домовладениях на улицах Колхозной и Мичурина (из-за ветхости)», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В ликвидации последствий задействованы 25 человек и 6 единиц техники. В ведомстве отмечают, что вода уже ушла с территорий. На месте работает оперативный штаб.

В МЧС напомнили, что в крае действует экстренное предупреждение по подъему уровня воды в реках. Оно продлится до конца суток 4 июня.