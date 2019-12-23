Путин исполнил желание мальчика из Буденновска с «Елки желаний», загадавшего увидеть горы Красной Поляны
10-летний Андрей Кочетов из города Буденновска смог увидеть горы Красной Поляны в рамках акции «Елка желаний» благодаря участию президента Владимира Путина
Президент вытянул висевшую на елке открытку с желанием Андрея Кочетова, которому в 2013 году врачи поставили опасный диагноз.
«Во время лечения в жизни мальчика появилось множество ограничений, однако благодаря "Елке желаний" стало реальным исполнение его самой заветной мечты — побывать на Красной Поляне и в Олимпийском парке в Сочи», — рассказали в пресс-службе «Курорта Красная Поляна».
Андрей прилетел в Сочи 22 декабря, остановился со своей мамой в отеле Rixos Krasnaya Polyana Sochi на уровне «Поляна 960», из окон которого открываются панорамные виды на Кавказские горы. 23 декабря Андрей посетил «Поляну 2200», где впервые под руководством инструктора курорта встал на горные лыжи, а также полетал на мегакачелях над пропастью, наблюдая заснеженные вершины гор. В течение нескольких дней Андрей сможет посетить Олимпийский парк, подвесной мост в Скайпарке, «Сочи Парк», а также попробовать множество развлечений на «Курорте Красная Поляна»: посещение хаски-центра, полет на воздушном шаре, путешествие в Дивный лес Wonder Land и многое другое.
На панорамной площадке на «Поляне 2200» Андрей рассказал, что желает всем детям, чтобы их желания на 2020 год тоже исполнились, и чтобы они были счастливы.
Проект «Мечтай со мной» и предновогодняя акция «Елка желаний» направлены на то, чтобы как можно больше детей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим их жизни, поверили в чудо в преддверии Нового года. Цель проектов — убедить общество в том, что у людей с тяжелыми диагнозами есть и иные важные потребности и желания, а не только лечение. За прошедший год в рамках проекта «Мечтай со мной» было реализовано более 2 тыс. заветных желаний. Сейчас в рамках акции «Елка желаний» в работе более 7,5 тыс. новогодних открыток с мечтами.
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