Сыровар из Подмосковья с 15-й попытки передал свой сыр Путину в Адыгее, пожаловался на бюрократию и на экспертизу мычания коров
Блогер-сыровар, председатель Союза сыроваров России Олег Сирота из Московской области приехал в Адыгею со своим сыром, чтобы передать его президенту Владимиру Путину на встрече с общественностью
Мероприятие прошло 23 декабря в новой школе в поселке Энем, темей беседы было развитие сельских территорий.
Олег Сирота рассказал журналистам, что за свою деятельность 14 раз пытался передать главе государства головку своего сыра, но охрана всегда его изымала. С 15-го раза попытка удалась.
«Сегодня привез сыр Истринский. Это немецкий сорт сыра, Владимир Владимирович его ел, когда работал в Германии. Я хочу, чтобы он попробовал его на вкус и сказал, удалось нам импортозамещение или нет», — сказал журналистам Олег Сирота.
Сыровар первым на встрече обратился к Путину и рассказал о своем производстве. Он пожаловался на множество бюрократических препонов, многочисленных требований и ужесточении противопожарных нормативов. К примеру, рассказал Сирота, перед открытием производства ему предстояло множество «экзотических и противоречивых экспертиз», к примеру в 1,2 млн рублей ему обошлась экспертиза мычания коров в коровнике.
Президент отметил, что уже дал поручения по снижению бюрократических проволочек.
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