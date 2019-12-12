Банк УРАЛСИБ расширил доступ к программе семейной ипотеки с господдержкой
Банк УРАЛСИБ включил новую категорию клиентов в программу ипотеки с господдержкой для семей с детьми
Согласно новым условиям, заемщиком по этой программе могут выступать клиенты, имеющие ребенка-инвалида, который рожден не позднее 31 декабря 2022 года. При этом общее количество детей в семье не имеет значения. Также не важна группа инвалидности и то, когда ребенок ее получил. Кроме того, ребенок может быть приемным.
Расширение доступа к программе связано со вступлением в силу Постановления Правительства №1396 от 31 октября 2019 года о дополнении условий программы господдержки семей с детьми.
Программа по-прежнему распространяется на заемщиков, имеющих двух и более детей, с условием что второй и последующие дети рождены с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.
Участвовать в программе могут граждане РФ от 18 до 70 лет на момент окончания срока кредитования, имеющие постоянную или временную регистрацию в РФ. Стаж на последнем месте работы должен составлять не менее 3 месяцев.
Специальная ставка по ипотечной программе для семей с детьми в банке УРАЛСИБ составляет 4,9% годовых на весь срок кредитования (при кредитовании по двум документам ставка по кредиту повышается на 0,5%), первоначальный взнос — от 20%. Минимальная сумма кредита составляет 300 тыс. рублей. Максимальная сумма зависит от региона и равна 12 млн рублей при покупке квартиры в многоквартирном доме или таунхаусе в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 млн рублей — при приобретении жилья в другом регионе присутствия банка.
Узнать подробнее об условиях ипотечной программы и подать заявку на кредит можно в отделениях банка, по телефону 88002505757 и на сайте банка.
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