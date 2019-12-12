Банк УРАЛСИБ расширил доступ к программе семейной ипотеки с господдержкой

Банк УРАЛСИБ включил новую категорию клиентов в программу ипотеки с господдержкой для семей с детьми

Согласно новым условиям, заемщиком по этой программе могут выступать клиенты, имеющие ребенка-инвалида, который рожден не позднее 31 декабря 2022 года. При этом общее количество детей в семье не имеет значения. Также не важна группа инвалидности и то, когда ребенок ее получил. Кроме того, ребенок может быть приемным.

Расширение доступа к программе связано со вступлением в силу Постановления Правительства №1396 от 31 октября 2019 года о дополнении условий программы господдержки семей с детьми.

Программа по-прежнему распространяется на заемщиков, имеющих двух и более детей, с условием что второй и последующие дети рождены с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.