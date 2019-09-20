Кадыров рассказал о судьбе обитателей живого уголка в ТРЦ Грозного, где случился крупный пожар

Сообщение о возгорании в в ТРЦ «Гранд Парк» на улице Кадырова поступило в 20:27. Прибывшие на место пожарные установили, что горит внешняя отделка здания. Огонь охватил площадь 500 кв. метров и быстро перешел с первого на третий и четвертый этажи. Из здания эвакуировали посетителей и персонал торгового центра.

Ликвидацией пожара занимались 152 человека и 40 пожарных машин. В 22:10 им удалось потушить пламя, которое к тому моменту распространилось на площади 700 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Чеченской Республике.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что пострадавшие и погибшие при пожаре не обнаружены. Кроме того, были спасены обитатели живого уголка на четвертом этаже ТРЦ.

«Настоящим героизмом является спасение обитателей уголка, в котором находились кролики, черепахи, шиншиллы, попугаи и другие животные и птицы. Сотрудники МЧС рисковали своими жизнями, узнав про этот уголок. Ни одно живое существо не пострадало», — написал Кадыров.