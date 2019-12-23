В микрорайоне «Губернский» зажгли огни новогодней елки

Партнерский Краснодарский край

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21 декабря огни праздничной елки в микрорайоне «Губернский» зажгла группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Застройщик поздравил жителей с наступающим Новым годом веселым праздником с участием сказочных животных и эльфов-волшебников. Главными героями стали Дед Мороз и Снегурочка. Они приехали со сладкими подарками на карете с бубенцами.

«Для “ЮгСтройИнвест” стало доброй традицией отмечать праздники всем микрорайоном, будто большой семьей. Главная площадь сразу стала притягивать жителей. Мы хотели бы, чтобы в микрорайонах царила семейная атмосфера уюта и тепла. Именно поэтому мы работаем не только над комфортом домов, но и создаем социальную инфраструктуру», — говорит директор по строительству ГК «ЮгСтройИнвест» Кобозев Игорь Николаевич.

Уходящий 2019 год стал для «ЮгСтройИнвест» по-настоящему знаменательным. Компания перешагнула рубеж в 3,5 млн квадратных метров возведенного жилья. «ЮгСтройИнвест» занимает четвертое место в рейтинге крупнейших застройщиков РФ. Компания одной из первой в РФ перешла на новую систему финансирования, став лидером по количеству открытых эскроу-счетов.

В Краснодаре застройщик успешно закончил строительство ЖК «Панорамы» и продолжает динамично развивать микрорайон «Губернский». В Ростове-на-Дону сдал первые позиции современного экорайона «Вересаево», а в Ставрополе — ввел в эксплуатацию дома «Российского».

За 16 лет работы компании на ее счету 169 жилых домов, 11 детсадов и 4 школы. Все объекты застройщик сдает раньше намеченного срока. Компания сохраняет свои позиции в списке лидеров страны по объему ввода жилья в эксплуатацию. 

ГК «ЮгСтройИнвест» Жилье Новый год

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