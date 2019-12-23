В микрорайоне «Губернский» зажгли огни новогодней елки

Застройщик поздравил жителей с наступающим Новым годом веселым праздником с участием сказочных животных и эльфов-волшебников. Главными героями стали Дед Мороз и Снегурочка. Они приехали со сладкими подарками на карете с бубенцами.

«Для “ЮгСтройИнвест” стало доброй традицией отмечать праздники всем микрорайоном, будто большой семьей. Главная площадь сразу стала притягивать жителей. Мы хотели бы, чтобы в микрорайонах царила семейная атмосфера уюта и тепла. Именно поэтому мы работаем не только над комфортом домов, но и создаем социальную инфраструктуру», — говорит директор по строительству ГК «ЮгСтройИнвест» Кобозев Игорь Николаевич.