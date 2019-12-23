В Адыгее начались ежегодные благотворительные елки

Адыгея

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В Адыгее 23, 24 и 25 декабря пройдут ежегодные благотворительные мероприятия для детей и подростков

Предполагается, что в этом году на новогодних елках в Майкопе побывают 1,8 тыс. школьников. В понедельник на празднование Нового года пригласили детей из Кошехабльского, Красногвардейского, Теучежского и Тахтамукайского районов. Во вторник приедут дети из Гиагинского, Шовгеновского и Майкопского районов, а также из Адыгейска. 25 декабря новогоднюю елку организуют для майкопчан.

Перед началом мероприятия ребята смогут посетить творческие площадки, фотозоны в фойе госфилармонии. Для них организуют интерактивное шоу со спецэффектами. Затем гости посмотрят новогодний спектакль «Сундучок Деда Мороза», а в конце получат подарок со сладостями, рассказали в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Также по традиции пройдет обмен делегациями между Краснодарским краем и Адыгеей. Дети из республики побывают на губернаторской елке, а школьники Кубани примут участие в мероприятии в Адыгее 23 декабря.

Благотворительность Дети Майкоп Новый год Праздники

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