В России разработали правила строительства дорожных переходов для животных
Минстрой установил правила проектирования биопереходов или экодуков на дорогах для безопасного перемещения диких животных
«Биопереходы (или экодуки) призваны оградить автомобилистов от внезапных встреч с дикой природой, а животным позволить безопасно мигрировать», — отметили в пресс-службе ведомства.
Разработанный свод правил касается конструктивных решений биопереходов для различных природных условий — мостов или тоннелей для всех видов фауны, в них будет озеленение с учетом природных особенностей территории и проживающей там фауны; также будут установлены специальные ограждения на этих территориях.
Отмечается, что при создании правил были проанализированы мировые практики по созданию экодуков через автомагистрали. Планируется, что их появление снизит количество ДТП с участием диких животных.
Документ вступит в силу через шесть месяцев после издания соответствующего указа. Его уже согласовали с Минтранспорта, ОАО «РЖД» и ГК «Автодор».
Первый в России экодук был открыт в сентябре 2016 года на 170-м км трассы М-3 «Украина» в Калужской области.
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