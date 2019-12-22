В России разработали правила строительства дорожных переходов для животных

Краснодарский край, Вся Россия

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Минстрой установил правила проектирования биопереходов или экодуков на дорогах для безопасного перемещения диких животных

«Биопереходы (или экодуки) призваны оградить автомобилистов от внезапных встреч с дикой природой, а животным позволить безопасно мигрировать», — отметили в пресс-службе ведомства.

Разработанный свод правил касается конструктивных решений биопереходов для различных природных условий — мостов или тоннелей для всех видов фауны, в них будет озеленение с учетом природных особенностей территории и проживающей там фауны; также будут установлены специальные ограждения на этих территориях.

Отмечается, что при создании правил были проанализированы мировые практики по созданию экодуков через автомагистрали. Планируется, что их появление снизит количество ДТП с участием диких животных.

Документ вступит в силу через шесть месяцев после издания соответствующего указа. Его уже согласовали с Минтранспорта, ОАО «РЖД» и ГК «Автодор».

Первый в России экодук был открыт в сентябре 2016 года на 170-м км трассы М-3 «Украина» в Калужской области.

На территории Краснодарского края часто происходят ДТП с участием животных, но в основном домашних — коров или лошадей.

Автомобили Дороги Животные

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