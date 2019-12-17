На Кубани из-за коровы попали в аварию три машины
Под Анапой вечером 16 декабря три машины врезались в корову, которая находилась на проезжей части
Инцидент произошел в 19:00 на трассе Новороссийск — Керчь. По предварительным данным, на 63-м км дороги водитель грузовика Mercedes сбил стоявшее на дороге животное. Вслед за ним в корову врезались автомобили Ford Focus и кроссовер Renault Duster.
В паблике «ЧП Краснодар» «ВКонтакте» опубликовали видео с места аварии, на котором видно, что животное не подает признаков жизни.
Из людей никто не пострадал, сообщили 17 декабря в пресс-службе отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 9 декабря в Краснодарском крае произошло еще одно ДТП с участием животного. В Туапсинском районе машина врезалась в лошадь.
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