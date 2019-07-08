В Краснодаре уволился первый вице-мэр

«В качестве моего советника он будет входить в состав рабочих групп по разным направлениям, участвовать в важных городских процессах, в разработке наших проектов и программ», — сказал Первышов.

Васин передал заявление главе Краснодара Евгению Первышову на совещании в администрации города. Мэр поддержал решение Васина и отметил, что он останется работать в команде администрации. Чиновник будет работать советником главы Краснодара, сообщили в пресс-службе администрации города.

Кто такой Сергей Васин

Сергей Васин родился 19 июня 1958 года на Украине в Шахтерске. В 1980 году закончил Таганрогский радиотехнический институт по специальности «инженер-системотехник». В 2011 году Васин получил высшее юридическое образование.

С 1982 года в Таганроге занимал должности от заведующего отделом райкома ВЛКСМ до первого секретаря Таганрогского горкома ВЛКСМ. В ноябре 2001 года Васину предложили переехать в Краснодар для работы в краевом социологическом центре в качестве замдиректора. Он руководил социальными проектами «Дворы Краснодара», «Дворы Новороссийска», «Новороссийск без бюрократии».

В 2010 году Васин занял пост вице-мэра Краснодара. Он курировал вопросы внутренней политики. В январе 2017 года его назначили первым заместителем главы города. На этом посту он отвечал за правовую сферу, вопросы по делам казачества и военнослужащих. В апреле того же года Васина избрали атаманом Екатеринодарского районного казачьего общества.

Чиновника наградили орденом «За выдающийся вклад в развитие кубанского казачества», почетной грамотой министра обороны РФ, медалями «За заслуги», «Князь Григорий Потемкин» и «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени.