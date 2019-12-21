В России с 1 января подорожают водка и коньяк
Минимальные розничные цены на водку и коньяк в России поднимут с 1 января
Теперь водка не сможет стоить дешевле, чем 230 руб. за 0,5 литра (раньше было 215 руб.), а минимальная стоимость коньяка вырастет с 388 до 433 руб. Минимальная розничная цена на бренди составит 315 руб. за 0,5 л, а закупочная цена на этиловый спирт из пищевого сырья составит 57 руб. за литр.
Соответствующий приказ Министерства финансов опубликован на официальном портале правовой информации.
Как ранее писали Юга.ру, 2020 год в России может начаться с подорожания автомобилей, авиабилетов и мобильной связи.
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