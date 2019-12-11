Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты в 2020 году

За девять месяцев 2019 года авиаотрасль ушла в минус на 9,7 млрд рублей, сообщили «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Всего за два года отрасль понесла убытков на 40 млрд рублей. За это время у перевозчиков на 14-23% выросли расходы на топливо, зарплаты, аренду и лизинг самолетов.

В 2018 году правительство пообещало выплатить авиакомпаниям компенсацию в размере 23 млрд рублей за резкое подорожание топлива, однако перевозчики до сих пор ее не получили.