Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты в 2020 году
В 2020 году в России цены на авиабилеты продолжат дорожать из-за роста издержек перевозчиков
За девять месяцев 2019 года авиаотрасль ушла в минус на 9,7 млрд рублей, сообщили «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Всего за два года отрасль понесла убытков на 40 млрд рублей. За это время у перевозчиков на 14-23% выросли расходы на топливо, зарплаты, аренду и лизинг самолетов.
В 2018 году правительство пообещало выплатить авиакомпаниям компенсацию в размере 23 млрд рублей за резкое подорожание топлива, однако перевозчики до сих пор ее не получили.
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По словам авиаэксперта Дмитрия Адамидова, заявлениями о росте цен перевозчики «шантажируют» правительство, надеясь поскорее получить обещанную компенсацию.
В первом квартале 2020 года цены на билеты в экономкласс вырастут в среднем на 18%, а на международные рейсы — на 10%, рассказал 10 декабря директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексей Теплов корреспонденту «360».
Напомним, о том, что цены на авиабилеты вырастут, эксперты предупреждали еще в сентябре 2019 года.
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