Татьяна Голикова объяснила, почему отличаются зарплаты врачей в российских регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова 20 декабря рассказала, что оплата труда медицинских специалистов зависит от различных порядков, которые установлены в регионах

Разница в зарплатах врачей в разных регионах связана с различными порядками установления оплаты труда, которые существуют в российских субъектах.

«Несмотря на то что ежегодно российская трехсторонняя комиссия выпускает рекомендации в соответствии со своими полномочиями, в том числе по установлению оплаты труда, с фиксацией в этих рекомендациях доли должностного оклада, к сожалению, в ряде регионов эти рекомендации не выдерживаются», — процитировал ТАСС вице-премьера.

Решить эту проблему поможет единая структура оплаты труда, о которой ранее говорил президент Владимир Путин, уверена Голикова. По ее словам, это будет сделано после поправок в Трудовой кодекс, которые собираются принять в сентябре 2020 года.

Как писали Юга.ру, 19 декабря во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что уровень зарплат в медицине выше, чем в других социальных сферах, однако есть существенная разница в зарплатах главврачей и рядовых медработников.

Чтобы решить проблему снижения количества медперсонала в российских регионах, депутат Госдумы предложил освободить сельских врачей от уплаты подоходного налога с заработной платы.