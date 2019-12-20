Татьяна Голикова объяснила, почему отличаются зарплаты врачей в российских регионах
Вице-премьер Татьяна Голикова 20 декабря рассказала, что оплата труда медицинских специалистов зависит от различных порядков, которые установлены в регионах
Разница в зарплатах врачей в разных регионах связана с различными порядками установления оплаты труда, которые существуют в российских субъектах.
«Несмотря на то что ежегодно российская трехсторонняя комиссия выпускает рекомендации в соответствии со своими полномочиями, в том числе по установлению оплаты труда, с фиксацией в этих рекомендациях доли должностного оклада, к сожалению, в ряде регионов эти рекомендации не выдерживаются», — процитировал ТАСС вице-премьера.
Решить эту проблему поможет единая структура оплаты труда, о которой ранее говорил президент Владимир Путин, уверена Голикова. По ее словам, это будет сделано после поправок в Трудовой кодекс, которые собираются принять в сентябре 2020 года.
Как писали Юга.ру, 19 декабря во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что уровень зарплат в медицине выше, чем в других социальных сферах, однако есть существенная разница в зарплатах главврачей и рядовых медработников.
Чтобы решить проблему снижения количества медперсонала в российских регионах, депутат Госдумы предложил освободить сельских врачей от уплаты подоходного налога с заработной платы.
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