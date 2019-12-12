В Сочинском нацпарке незаконно вырубили 43 дерева на 10 млн рублей

В Сочи правоохранители выясняют, кто вырубил более 40 деревьев на территории нацпарка

Инцидент произошел на территории Лыготхского участкового лесничества. Там вырубили 43 растущих дерева, при этом уполномоченные органы разрешения на вырубку зеленых насаждений в этом месте не выдавали. Ущерб составил 10 млн рублей.

Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений).

Как писали Юга.ру, в Сочи в августе возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев в микрорайоне Бытха. А в конце декабря 2016 года на горе перевала Мамайка Верхне-Сочинского участкового лесничества национального парка обнаружили 45 вырубленных деревьев, ущерб превысил 1,6 млн рублей.