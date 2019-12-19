Бывшему главному архитектору Махачкалы дали условный срок
В Махачкале 19 декабря осудили бывшего главного архитектора города за превышение должностных полномочий
В феврале 2018 года в отношении главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова возбудили уголовное дело о превышении полномочий. Чиновника заключили под стражу. Тогда следствие считало, что Гитинов составил градостроительный план земельного участка площадью 600 кв. метров на улице Тимирязева с нарушением границ земельного участка, принадлежащего местному жителю.
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Позже на чиновника завели второе уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность). По версии следствия, он допустил хаотичную застройку Махачкалы, порчу ее архитектурного облика, нарушение условий безопасности среды проживания, в том числе по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.
Советский суд Махачкалы 18 декабря признал Гитинова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к 4,5 годам лишения свободы условно, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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