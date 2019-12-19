Фонд развития бизнеса проведет круглый стол по модернизации

Партнерский Краснодарский край

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Круглый стол на тему «Модернизация промышленных предприятий Краснодарского края: проблемы и перспективы» пройдет в Краснодаре 19 декабря

Среди тем обсуждения будут финансовые, кадровые и технические проблемы, препятствующие модернизации производства и государственные программы, нацеленные на поддержку переоснащения промышленных предприятий.

Участие примут руководители малых и средних предприятий, индивидуальные предприниматели и представители органов исполнительной власти края и институтов поддержки бизнеса.

Организаторами выступили союз «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» и инжиниринговый центр Фонда развития бизнеса Краснодарского края. Круглый стол проводится в рамках национального проекта по популяризации малого бизнеса. 

Круглый стол состоится 19 декабря в 12:00 в большом зале Торгово-промышленной палаты на Трамвайной, 2/6 (2 этаж). Участие бесплатно, нужна регистрация по телефону +78619920359 или электронной почте birukovatpp@tppkuban.ru.

Больше информации — на сайте.

Бизнес-сообщество Малый и средний бизнес Промышленность

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