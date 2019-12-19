В Сочи в 2020 году начнут строить две школы

В Центральном и Адлерском районах Сочи в следующем году планируют начать строительство двух школ

Новую школу на 800 учеников в микрорайоне Мамайка планируют построить за 2,5 года. Комплексное строительство начнется в Красной Поляне — там на одном участке возведут школу и детсад. Новые корпуса на 400 человек появятся у лицея № 23 и школы № 11.

Кроме того, на курорте готовят стройплощадки для дополнительных корпусов детсадов № 56 и № 46 в Адлере, а также № 6 на улице Гагарина и № 105 в микрорайоне Донском. Каждый корпус будет рассчитан на 80 детей.

До конца года закончат строительство детского сада № 7 в Хостинском районе, а также сдадут в эксплуатацию три новых корпуса в детсадах № 19 на улице Абрикосовой, № 53 на улице Малиновой и № 35 в микрорайоне КСМ, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.