Семилетний Саша Рогожин из Краснодара не слышит, ему нужно 165 тыс. рублей на слуховые аппараты

Саша Рогожин родился с врожденной аномалией ушей и расщелиной рта с одной стороны. Мать мальчика Ирина Рогожина рассказала, что в роддоме во время комплексного обследования и рентгена врачи ничего не сказали о патологии. Мальчика выписали на четвертый день и направили на дальнейшее наблюдение у невролога по месту жительства.

После этого семья решила поехать на консультацию в Санкт-Петербургский педиатрический университет. Там мальчику диагностировали редкое заболевание — синдром Гольденхара. Из-за аномалий развития внутреннего и среднего уха определить степень тугоухости врачи смогли только тогда, когда ребенку исполнилось три с половиной года.

После обследования в Санкт-Петербурге родители купили Саше слуховые аппараты, отдали его в детский сад и на интенсивные занятия с дефектологом и логопедом. Мальчик перенес не одну операцию по пластике ушных раковин и лечению расщелины рта.

«Результат есть: Саша учится в общеобразовательной школе, у него много друзей, он занимается карате, осваивает с преподавателем гитару», — рассказала мама мальчика.

Сейчас срок действия слуховых аппаратов истекает, а без них Саша практически ничего не слышит. Сурдолог Татьяна Пермякова подобрала ему новые мощные аппараты с внутриушными вкладышами, однако государство не предоставляет деньги на такие приборы. Лечащий врач пояснила, что такие аппараты в полной мере восполнят снижение слуха, «мальчик будет лучше говорить, ему станет легче учиться, общаться с окружающими».

Для покупки аппарата не хватает 165 тыс. рублей. Семья Саши не сможет самостоятельно собрать сумму: родители воспитывают троих детей, работает только отец. Рогожины просят помочь им.

Как можно помочь?